Габриэль Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга по итогам турнира в Хертогенбосхе
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55-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/4 финала он обыграл 24-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.
Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 13:40 МСК
55
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
За выход в финал турнира в Хертогенбосхе Диалло поспорит с французом Уго Умбером, который ранее сегодня обыграл португальца Нуну Боржеша.
Турнир пройдёт до 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является Алекс де Минор. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала.
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