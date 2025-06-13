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Габриэль Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга по итогам турнира в Хертогенбосхе

Габриэль Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга по итогам турнира в Хертогенбосхе
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55-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/4 финала он обыграл 24-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 13:40 МСК
Габриэль Диалло
55
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

За выход в финал турнира в Хертогенбосхе Диалло поспорит с французом Уго Умбером, который ранее сегодня обыграл португальца Нуну Боржеша.

Турнир пройдёт до 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является Алекс де Минор. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала.

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