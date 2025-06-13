Габриэль Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга по итогам турнира в Хертогенбосхе

55-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/4 финала он обыграл 24-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

За выход в финал турнира в Хертогенбосхе Диалло поспорит с французом Уго Умбером, который ранее сегодня обыграл португальца Нуну Боржеша.

Турнир пройдёт до 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является Алекс де Минор. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала.