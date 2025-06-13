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«Не думаю, что Гауфф это волнует». Киз — о словах Соболенко после поражения на «РГ»

«Не думаю, что Гауфф это волнует». Киз — о словах Соболенко после поражения на «РГ»
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о резонансных заявлениях лидера мирового рейтинга Арины Соболенко в адрес второй ракетки мира Кори Гауфф после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Арина проиграла со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

«Честно говоря, не думаю, что меня это волновало, особенно если бы я выиграла, что бы кто ни говорил и ни думал. Это тяжело. Сложное время в эмоциональном плане, и думаю, что иногда эмоции берут верх над людьми. Вещи произносятся определённым образом, и вы не обязательно имеете в виду их всерьёз.

Иногда ты чувствуешь разочарование в себе, потому что не сыграл на том уровне, на который рассчитывал. Думаю, порой сложно преодолеть эти моменты, особенно если перед тобой микрофон. Бывает, мы говорим вещи, о которых потом жалеем. И опять же, я не думаю, что Кори это волнует», — приводит слова Киз Punto de Break.

Напомним, на пресс-конференции разочарованная Соболенко, в частности, заявила, что сыграла на ужасном уровне, и если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей турнира.

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