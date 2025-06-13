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Жоао Фонсека получил уайлд-кард на турнир ATP-500 в Галле

Жоао Фонсека получил уайлд-кард на турнир ATP-500 в Галле
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57-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека получил уайлд-кард на турнир ATP-500 в немецком Галле.

Он выступит в основной сетке данных соревнований во второй раз в карьере. В прошлом году он проиграл в первом круге австралийскому теннисисту Джеймсу Дакворту — 4:6, 4:6. Отметим, Фонсека пока не выиграл ни одного матча на траве в основном туре.

Ранее стало известно, что в Галле также выступит Александр Бублик. Турнир пройдёт с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6, 7:6.

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