Жоао Фонсека получил уайлд-кард на турнир ATP-500 в Галле

57-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека получил уайлд-кард на турнир ATP-500 в немецком Галле.

Он выступит в основной сетке данных соревнований во второй раз в карьере. В прошлом году он проиграл в первом круге австралийскому теннисисту Джеймсу Дакворту — 4:6, 4:6. Отметим, Фонсека пока не выиграл ни одного матча на траве в основном туре.

Ранее стало известно, что в Галле также выступит Александр Бублик. Турнир пройдёт с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6, 7:6.