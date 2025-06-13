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«Самая быстрая смена покрытия за долгое время». Киз — о переходе с грунта на траву

«Самая быстрая смена покрытия за долгое время». Киз — о переходе с грунта на траву
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз ответила, как прошёл её переход с грунтовых кортов на травяные.

«Это был очень быстрый переход. В среду я играла на грунте, в четверг путешествовала, а в пятницу уже играла на траве. Наверное, это самая быстрая смена покрытия за долгое время, но очень рада оказаться в Queen's. Когда этот турнир появился в расписании, поняла, что это место, где я всегда хотел играть.

Тот факт, что это турнир высокого уровня, определённо является вызовом, но женский травяной сезон всегда очень сложный. В каждом турнире рейтинговые показатели очень высоки просто потому, что вариантов не так много. Я знала, что так или иначе это произойдёт, поэтому решила, что лучше начать», — приводит слова Киз Punto de Break.

На турнире WTA-500 в Лондоне Мэдисон Киз в четвертьфинале обыграла россиянку Диану Шнайдер (2:6, 6:3, 6:4). Далее американка сыграет с Татьяной Марией из Германии.

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