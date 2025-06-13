«Подготовка была не лучшей». Умбер — о травяном сезоне

20-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер рассказал, как готовился к травяному турниру категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Сегодня, 13 июня, в матче 1/4 финала он одержал победу над португальцем Нуну Боржешем (38-й номер рейтинга) в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.

«Подготовка была не лучшей. Я не чувствовал себя уверенно, мяч плохо шёл. Погода была ужасная — сплошные дожди. В один момент я вышел на корт, и через две минуты начался ливень. Тренировочные корты закрыли.

Я много играл на харде в зале и, возможно, всего три часа на траве перед первым матчем. Но в любом случае я готов к борьбе», — сказал Умбер в интервью L’Équipe.

За выход в финал турнира в Хертогенбосхе Умбер поспорит с Габриэлем Диалло из Канады.