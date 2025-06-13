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Элина Свитолина выпустила коллекцию капсульной одежды, вдохновлённую Уимблдоном

Элина Свитолина выпустила коллекцию капсульной одежды, вдохновлённую Уимблдоном
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выпустила коллекцию капсульной одежды, вдохновлённую Уимблдоном. В работе также приняла участие модельер Светлана Бевза.

Коллекция одежды включает в себя белоснежное платье и фирменный бант для волос с элементами индивидуальной разработки от Свитолиной. Напомним, Элина дважды доходила до полуфинала Уимблдона (2019, 2023).

Лучшим результатом Свитолиной на мэйджорах являются полуфиналы на US Open (2019) и на Уимблдоне (2019, 2023). Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Барбора Крейчикова из Чехии.

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