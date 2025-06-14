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Барбора Крейчикова: говорят, что на Уимблдоне трава зеленее. Возможно, так оно и есть

Барбора Крейчикова: говорят, что на Уимблдоне трава зеленее. Возможно, так оно и есть
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Чемпионка Уимблдона — 2024, 17-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова в социальных сетях опубликовала пост, где рассказала, что не может дождаться начала Уимблдона — 2025.

«Говорят, что на Уимблдоне трава зеленее… и, возможно, так оно и есть. Я говорю, что он становится самым волшебным, когда вы ходите по нему в качестве члена клуба. В клубе царит тихая красота до прихода толпы, но я не могу дождаться, когда снова почувствую энергию всего через несколько недель», — написала Крейчикова в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Барборы Крейчиковой

Фото: Из личного архива Барборы Крейчиковой

Фото: Из личного архива Барборы Крейчиковой

Барбора Крейчикова на старте турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания) уступила словацкой теннисистке Ребекке Шрамковой со счётом 4:6, 3:6. Далее Крейчикова сыграет на турнире WTA-250 в Истбурне (Великобритания). Уимблдон — 2025 пройдёт с 30 июня по 12 июля.

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