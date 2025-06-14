«Счастлива выйти в полуфинал». Анисимова — о победе над Наварро в Лондоне

15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова оценила выход в полуфинал турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу 10-ю ракетку мира Эмму Наварро со счётом 6:3, 6:3.

«Я так рада. Безмерно счастлива выйти в полуфинал. Эмма — очень сильный игрок, у нас уже было несколько ярких матчей, так что я действительно рада, что справилась с ней. В последних двух геймах я говорила своему тренеру, что ничего не вижу, так как мы играли поздно. Рада, что смогла показать хороший теннис в конце встречи», — приводит слова Анисимовой пресс-служба ATP.

За выход в финал Аманда Анисимова встретится с пятой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь, которая ранее обыграла Эмму Радукану из Великобритании (6:2, 6:4).