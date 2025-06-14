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Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 14 июня

Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 14 июня
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Сегодня, 14 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится шестой игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 14 июня (время – мск):

  • 12.00. Элисе Мертенс (Бельгия) – Екатерина Александрова (Россия);
  • 13:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния – Элизабетта Коччаретто (Италия).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая канадскую теннисистку Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.

Призовой фонд турнира составляет € 239 212.

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