Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 14 июня

Сегодня, 14 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится шестой игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 14 июня (время – мск):

12.00. Элисе Мертенс (Бельгия) – Екатерина Александрова (Россия);

(Россия); 13:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния – Элизабетта Коччаретто (Италия).



Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая канадскую теннисистку Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.

Призовой фонд турнира составляет € 239 212.