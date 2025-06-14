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Александрова — Мертенс: онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Хертогенбосхе

Александрова — Мертенс: онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Хертогенбосхе
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Сегодня, 14 июня, продолжается розыгрыш турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В рамках полуфинала турнира состоится матч между россиянкой Екатериной Александровой (19-я ракетка мира) и бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, занимающей 25-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 12:00 МСК
Элисе Мертенс
25
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Александровой (1-0 на траве). Екатерина побеждала Элисе в Хертогенбосхе-2019, на Олимпиаде в 2021-м и в Дохе-2025. Мертенс же была сильнее в Линце-2020.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Людмила Самсонова.

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