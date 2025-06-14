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Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 14 июня

Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 14 июня
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Сегодня, 14 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 14 июня (время московское):

  • 15:30. Татьяна Мария (Германия, Q) – Мэдисон Киз (США, 2);
  • 17:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) – Аманда Анисимова (США, 8).

Соревнования в Лондоне проходят с 9 по 15 июня, его призовой фонд составляет $ 1 415 000. Турнир в британской столице ежегодно проводится среди мужчин, женские соревнования проходят впервые более, чем за 50 лет.

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