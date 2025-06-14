Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 14 июня
Сегодня, 14 июня, пройдут матчи 1/2 финала на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 14 июня (время — московское):
- 13:00. Тейлор Фриц (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- 15:00. Александр Зверев (Германия) – Бен Шелтон (США).
Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале турнира прошлого года он был сильнее итальянского теннисиста Маттео Берреттини 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.
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