Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 14 июня

Сегодня, 14 июня, пройдут матчи 1/2 финала на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 14 июня (время — московское):

13:00. Тейлор Фриц (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада);

15:00. Александр Зверев (Германия) – Бен Шелтон (США).

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале турнира прошлого года он был сильнее итальянского теннисиста Маттео Берреттини 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.