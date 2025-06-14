Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Впервые за 19 лет три американца войдут в топ-10 рейтинга ATP

Впервые за 19 лет три американца войдут в топ-10 рейтинга ATP
Комментарии

Три американских теннисиста войдут в топ-10 обновлённого рейтинга ATP в понедельник, 19 июня. Это произойдёт впервые за 19 лет, с 2006 года.

Тейлор Фриц поднимется как минимум на пятую строчку рейтинга, Томми Пол останется восьмым. 22-летний Бен Шелтон дебютирует в десятке лучших теннисистов мира после выхода в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Отметим, что Фриц может подняться на четвёртое место, если выйдет в финал Штутгарта.

В полуфинале соревнований в Штутгарте Бен Шелтон сыграет с немцем Александром Зверевым. Тейлор Фриц встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Материалы по теме
Бен Шелтон дебютирует в топ-10 мирового рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android