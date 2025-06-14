Впервые за 19 лет три американца войдут в топ-10 рейтинга ATP

Три американских теннисиста войдут в топ-10 обновлённого рейтинга ATP в понедельник, 19 июня. Это произойдёт впервые за 19 лет, с 2006 года.

Тейлор Фриц поднимется как минимум на пятую строчку рейтинга, Томми Пол останется восьмым. 22-летний Бен Шелтон дебютирует в десятке лучших теннисистов мира после выхода в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Отметим, что Фриц может подняться на четвёртое место, если выйдет в финал Штутгарта.

В полуфинале соревнований в Штутгарте Бен Шелтон сыграет с немцем Александром Зверевым. Тейлор Фриц встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.