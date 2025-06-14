Радукану – о проблемах со спиной: это продолжается уже несколько недель

Победительница US Open–2021 британка Эмма Радукану рассказала о травме, которая беспокоит её с турнира в Страсбурге (Франция).

«У меня начались проблемы со спиной ещё в Страсбурге, и с тех пор боль то появлялась, то исчезала. Последние недели я справлялась с этим довольно хорошо, но, думаю, по мере того как шла неделя и я сыграла пять матчей, пусть два из них были в паре, нагрузка всё же сказалась. Я почувствовала это, когда интенсивность увеличилась. Меня вывели с корта, сделали перевязку для большей устойчивости и дали обезболивающее. Вот и всё.

Это продолжается уже несколько недель, и раньше у меня тоже бывали проблемы со спиной. Думаю – это просто моё слабое место. Я знаю, что должна хорошо заботиться об этой зоне. Меня не слишком беспокоит, что это что-то серьёзное, но понимаю, что это очень неприятно и требует тщательного и правильного лечения», – приводит слова Радукану Punto de Break.

На проходящем с 9 по 15 июня турнире в Лондоне, Эмма Радукану проиграла на стадии 1/4 финала китаянке Чжэн Циньвэнь 2:6, 4:6.