Член сборной Ирана по паделу погиб в результате атак Израиля

Иранский игрок в падел-теннис Парса Мансур погиб после одной из атак Израиля на Иран. Об этом сообщает телеграм-канал иранской Федерации тенниса.

По данным отдела по связям с общественностью Федерации тенниса Ирана, несколько военных командиров, учёных и гражданских лиц погибли рано утром в пятницу, 13 июня, после атак Израиля на Тегеран и ряд городов страны. В число погибших в результате нападений вошёл и Парса Мансур. Он возвращался домой после тренировки.

«Федерация тенниса выражает своё сожаление в связи с этим печальным событием, желает терпения семье погибшего», — говорится в заявлении организации.