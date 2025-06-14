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Эмма Радукану: не хочу доходить до третьего круга БШ и проигрывать без борьбы

Эмма Радукану: не хочу доходить до третьего круга БШ и проигрывать без борьбы
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Победительница US Open–2021 британка Эмма Радукану высказалась об изменениях во взглядах на карьеру и желании побеждать лучших теннисисток мира.

«Посев помогает — на «Мастерсах», на турнирах «Большого шлема», во многих соревнованиях, потому что ты не встречаешься с сильнейшими в первых раундах. Но мои цели изменились: теперь я хочу улучшить свою игру, и когда выхожу против лучших, быть более конкурентоспособной.

Не хочу доходить до третьего круга турнира «Большого шлема» и проигрывать без особой борьбы одной из сильнейших. Думаю, мне больше хочется провести упорный матч, даже если это будет поражение в первом или втором раунде. И, если честно, именно так я себя сейчас чувствую», – приводит слова Радукану Punto de Break.

Напомним, на «Ролан Гаррос»–2025, который проходил с 25 мая по 7 июня, Эмма Радукану проиграла в матче второго круга польке Иге Швёнтек (1:6, 2:6).

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