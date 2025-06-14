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«Думаю, это был один из лучших матчей в истории». Муратоглу – о мужском финале «РГ»

«Думаю, это был один из лучших матчей в истории». Муратоглу – о мужском финале «РГ»
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Французский тренер Патрик Муратоглу поделился впечатлениями от финального матча «Ролан Гаррос»–2025 между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Уровень игры был просто высочайшим — лучшего в современном теннисе и не представить. Думаю, это был вообще один из лучших матчей в истории, потому что в нём видно: теннис — это, прежде всего, игра разума. Каждый раз, когда один из игроков — будь то Алькарас или Синнер — ощущал, что вот-вот уступит, он переворачивал ситуацию. От начала и до конца», – приводит слова Муратоглу Eurosport Spain.

Победа на «Ролан Гаррос»–2025 стала для Карлоса Алькараса пятой в карьере на турнирах серии «Большого шлема».

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