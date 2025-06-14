«Думаю, это был один из лучших матчей в истории». Муратоглу – о мужском финале «РГ»

Французский тренер Патрик Муратоглу поделился впечатлениями от финального матча «Ролан Гаррос»–2025 между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)).

«Уровень игры был просто высочайшим — лучшего в современном теннисе и не представить. Думаю, это был вообще один из лучших матчей в истории, потому что в нём видно: теннис — это, прежде всего, игра разума. Каждый раз, когда один из игроков — будь то Алькарас или Синнер — ощущал, что вот-вот уступит, он переворачивал ситуацию. От начала и до конца», – приводит слова Муратоглу Eurosport Spain.

Победа на «Ролан Гаррос»–2025 стала для Карлоса Алькараса пятой в карьере на турнирах серии «Большого шлема».