«Дайте мне этот талант!» Гаэль Монфис — о своей жене Элине Свитолиной

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пошутил о выступлениях своей жены, 13-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной на травяных кортах Уимблдона.

«На Уимблдоне она вышла в полуфинал два года назад, в четвертьфинал в прошлом году, и когда я спрашиваю ее, нравится ли ей трава, она отвечает: «Да нормально». Дайте мне этот талант!» — приводит слова Монфиса We love tennis.

Лучшим результатом Гаэля Монфиса на Уимблдоне является выход в четвёртый круг в 2018 году. Элина Свитолина доходила до полуфинала дважды в карьере — в 2019 и 2023 годах.

Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующие чемпионы — чешка Барбора Крейчикова и испанец Карлос Алькарас.