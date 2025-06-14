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Гауфф — о Серене Уильямс: именно благодаря ей я взяла в руки ракетку

Гауфф — о Серене Уильямс: именно благодаря ей я взяла в руки ракетку
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о влиянии 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс на свою карьеру.

«Именно благодаря ей я взяла в руки ракетку и начала заниматься этим спортом, поверив в себя. Для меня уже большая честь просто упоминаться в одном контексте с ней. У неё, конечно, наследие, которое никто не сможет повторить, но даже если я достигну хотя бы 5% от её успехов, для меня это будет невероятно.

Не знаю, просто сюрреалистично осознавать, что спустя 10 лет я стою здесь с этим трофеем, который когда-то держала она. Это действительно много значит, и я рада, что смогла снова вписать американцев в историю «Ролан Гаррос», — приводит слова Гауфф Tennis World USA.

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