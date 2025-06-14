Гауфф — о первом контракте: даже не знала, сколько он стоит, пока не прочитала в статье

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о том, как получила первый крупный контракт в своей карьере.

«Когда я в 14 лет подписала контракт с New Balance, я даже не знала, сколько он стоит, пока не прочитала об этом в статье. И когда появилось предложение от New Balance, честно говоря, мой папа просто сказал: «Давай просто согласимся. Думаю, тебе понравится. Доверься мне». И я ответила: «Ладно». Но он вообще не упоминал деньги или что-то в этом роде. В итоге это оказалось лучшим решением в моей жизни. И я очень благодарна ему за то, что он разглядел этот потенциал», — приводит слова Гауфф TennisUpToDate.