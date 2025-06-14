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Лоис Буассон назвала своего единственного кумира в теннисе

Лоис Буассон назвала своего единственного кумира в теннисе
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Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2025, 65-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон назвала 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля своим единственным кумиром.

«Кумиры? У меня только один — Рафаэль Надаль. Он был тем, кто вдохновил меня играть в теннис. Его карьера, стиль игры, поведение за пределами корта… Я считаю его по-настоящему вдохновляющим. Я была на корте Филиппа-Шатрие во время церемонии в его честь. Люди продолжали аплодировать, и ему пришлось ждать десять минут, прежде чем он смог заговорить. Это было невероятно, великолепно», — приводит слова Буассон We love tennis.

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