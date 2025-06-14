Коччаретто – о выступлении в Хертогенбосхе: в карьере играла лишь на 2-х травяных турнирах

123-я ракетка мира итальянка Элизабетта Коччаретто поделилась впечатлениями от игры на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды), где она вышла в полуфинал.

«Очень взволнована. Я рада, что начала свой травяной сезон именно здесь, ведь в своей карьере я играла лишь на двух травяных турнирах. В последние годы у меня были проблемы со здоровьем, поэтому я с нетерпением ждала этого. Атмосфера в городе приятная, а публика уважительная, даже во время моих двух матчей с голландскими игроками на этой неделе», – приводит слова Коччаретто Tennis World Italia.

В полуфинале турнира в Хертогенбосхе Элизабетта Коччаретто сыграет с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.