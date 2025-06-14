Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коччаретто – о выступлении в Хертогенбосхе: в карьере играла лишь на 2-х травяных турнирах

Коччаретто – о выступлении в Хертогенбосхе: в карьере играла лишь на 2-х травяных турнирах
Комментарии

123-я ракетка мира итальянка Элизабетта Коччаретто поделилась впечатлениями от игры на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды), где она вышла в полуфинал.

«Очень взволнована. Я рада, что начала свой травяной сезон именно здесь, ведь в своей карьере я играла лишь на двух травяных турнирах. В последние годы у меня были проблемы со здоровьем, поэтому я с нетерпением ждала этого. Атмосфера в городе приятная, а публика уважительная, даже во время моих двух матчей с голландскими игроками на этой неделе», – приводит слова Коччаретто Tennis World Italia.

В полуфинале турнира в Хертогенбосхе Элизабетта Коччаретто сыграет с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.

Материалы по теме
Медведев, Мирра или Рублёв — кто выступит лучше на траве? Расписание турниров июня
Медведев, Мирра или Рублёв — кто выступит лучше на траве? Расписание турниров июня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android