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Медведев и Рублёв сыграют с четвёртыми сеяными в первом круге парного турнира в Галле

Медведев и Рублёв сыграют с четвёртыми сеяными в первом круге парного турнира в Галле
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На травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) прошла жеребьёвка соревнований в парном разряде. Участие в парном турнире примут три российских теннисиста.

В первом круге Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретятся с четвёртыми сеяными. Их соперники — дуэт из Франции Садьо Думбия/Фабьен Ребул.

Карен Хачанов сыграет в паре с американцем Алексом Михельсеном. В первом матче им попался итальянский дуэт Янник Синнер/Лоренцо Сонего.

Кроме того, из топ-игроков в парном разряде участие примет третья ракетка мира в одиночке немецкий теннисист Александр Зверев. Его напарником стал бразилец Марсело Мело.

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