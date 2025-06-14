Медведев и Рублёв сыграют с четвёртыми сеяными в первом круге парного турнира в Галле

На травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) прошла жеребьёвка соревнований в парном разряде. Участие в парном турнире примут три российских теннисиста.
В первом круге Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретятся с четвёртыми сеяными. Их соперники — дуэт из Франции Садьо Думбия/Фабьен Ребул.
Карен Хачанов сыграет в паре с американцем Алексом Михельсеном. В первом матче им попался итальянский дуэт Янник Синнер/Лоренцо Сонего.
Кроме того, из топ-игроков в парном разряде участие примет третья ракетка мира в одиночке немецкий теннисист Александр Зверев. Его напарником стал бразилец Марсело Мело.