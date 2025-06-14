Циньвэнь: до сих пор не понимаю, когда нужно менять обувь на траве

Пятая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, почему ей пришлось поменять кроссовки в четвертьфинальном матче турнира в Лондоне с британкой Эммой Радукану, вызвав этим небольшое недовольство у зрителей.

«Я до сих пор не понимаю, когда нужно менять обувь на траве. Я давно играю в этих кроссовках и три раза поскользнулась за первые два гейма матча. После очередного раза, сказала себе: «Надо менять обувь, иначе сломаю ногу». Но я не знала, что публика так расстроится из-за этого. Понимаете, я не могу это контролировать. Но, думаю, я сыграла лучше, чем раньше, потому что сумела сохранить хорошее настроение. Это меня саму впечатлило», – приводит слова Циньвэнь The Tennis Gazette.

В полуфинале турнира в Лондоне Чжэн Циньвэнь сыграет с американкой Амандой Анисимовой.