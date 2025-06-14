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«Она была в 10 раз лучше». Муратоглу назвал главное преимущество Гауфф над Соболенко

«Она была в 10 раз лучше». Муратоглу назвал главное преимущество Гауфф над Соболенко
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Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о выступлении американки Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025, в котором она победила белоруску Арину Соболенко.

«Финалы выигрывают умом и сердцем, и Коко была сильнее. Думаю, что было и поражение Соболенко, и победа Гауфф. Но интересно вот что. Когда Арина говорит: «Я сама отдала ей финал, будь там Ига, она бы выиграла», — это значит, что она отрицает ментальную сторону игры. Главное достижение Коко в этом матче в том, что она сохраняла хладнокровие с первого до последнего гейма, не показывала эмоций, оставалась сосредоточенной. И была готова атаковать при малейшей возможности.

Это финал «Шлема», так что эмоции зашкаливали у всех. Умение справляться с ними — ключ к победе. Коко в этом плане была в 10 раз лучше Соболенко. А её бойцовский дух — это вообще что-то невероятное. Такого игрока я больше не вижу. В какой-то момент Арина просто перестала рисковать. Она сбавила темп — и тут же Коко воспользовалась моментом. Бум! Пошла в атаку. Она не оставила сопернице ни шанса. Разочарование Арины вылилось в эту неудачную фразу, и она, конечно, потом пожалела — даже опубликовала опровержение», — приводит слова Муратоглу TennisUpToDate.

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