«Да он слился, 100%». Слуцкий рассказал, как Головин игнорировал Даниила Медведева

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал, как футболист «Монако» Александр Головин несколько раз игнорировал приглашения в ресторан и просьбы российского теннисиста Даниила Медведева.

Слуцкий: Разговариваю как-то с Даней Медведевым, он говорит: «Раз звоню Головину — ноль ответа, два… Пишу ему смс: «Саша, давай сходим поужинаем. Без шансов. Саш, можно билет на матч «Монако»? Игнор полнейший».

Головин: Половина — неправда (улыбается).

Слуцкий: Он мне лично рассказывал (смеётся).

Головин: Куда он мне там звонил? Он написал сначала, я ему попозже ответил.

Слуцкий: Помнишь, когда в этом году мы втроём должны были ужинать, а потом мне ты позвонил и сказал: «Викторович, не могу, я заболел». За мной заехал Медведев, говорю, что Головин не сможет, тот отвечает: «Да он слился, 100%» (смеётся), — сказал Слуцкий в эфире шоу «Тренерский кабинет».