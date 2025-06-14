Стала известна сетка турнира WTA-500 в Берлине, где сыграют Андреева, Шнайдер и другие

На травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) прошла жеребьёвка соревнований в одиночном разряде. В основную сетку попали три российские теннисистки — Мирра Андреева (6), Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

В первом круге Андреева сыграет с полькой Магдаленой Френх, Шнайдер — с хорваткой Донной Векич. Самсонова встретится с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» японкой Наоми Осакой.

Фото: Сетка Берлина

Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую. В 2025-м Калинская участвует на турнире в квалификации.