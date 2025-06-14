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Новак Джокович рассказал об одной из главных причин продолжения своей карьеры

Новак Джокович рассказал об одной из главных причин продолжения своей карьеры
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как возможное участие в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе мотивирует его на продолжение карьеры.

«Единственное, что у меня сейчас в голове и что даёт мне мотивацию, — это Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 2028 года, возможность играть за Сербию и турниры «Большого шлема». Но даже «Большие шлемы» — не в такой степени, как Олимпиада. Этот момент — нести флаг своей страны, жить в деревне вместе с лучшими олимпийцами — это и есть спорт. Те, кто не испытал этого, не могут до конца понять, но для спортсменов, которым выпала такая честь, это действительно нечто особенное», – приводит слова Джоковича We Love Tennis.

Новак Джокович стал чемпионом олимпийских игр-2024, которые проходили в Париже. Помимо этой награды он также имеет бронзовую медаль Олимпиады-2008 в Пекине.

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