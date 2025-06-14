Тейлор Фриц вышел в финал турнира в Штутгарте
Поделиться
Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел в финал турнира АТР-250, проходящего в немецком Штутгарте, обыграв в матче 1/2 финала канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (29-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Штутгарт. 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 13:10 МСК
29
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. За время игры Фриц сделал десять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. Феликс Оже-Альяссим сделал 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.
В финале турнира в Штутгарте Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и американским теннисистом Беном Шелтоном.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июня 2025
-
15:03
-
14:58
-
14:40
-
14:30
-
14:27
-
14:17
-
14:01
-
13:47
-
13:26
-
13:08
-
12:30
-
11:40
-
11:12
-
10:54
-
10:42
-
10:34
-
10:08
-
09:59
-
09:56
-
09:47
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:22
-
09:16
-
08:02
-
00:47
-
00:24
- 13 июня 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:39
-
23:24
-
23:18
-
23:03