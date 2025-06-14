Тейлор Фриц вышел в финал турнира в Штутгарте

Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел в финал турнира АТР-250, проходящего в немецком Штутгарте, обыграв в матче 1/2 финала канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (29-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. За время игры Фриц сделал десять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. Феликс Оже-Альяссим сделал 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира в Штутгарте Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и американским теннисистом Беном Шелтоном.