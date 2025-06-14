Прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Лондоне, где сыграют Алькарас, Дрейпер и Руне

Стала известна основная сетка травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). На соревнованиях примут участие несколько игроков топ-10 мирового рейтинга — испанец Карлос Алькарас, британец Джек Дрейпер, американец Тейлор Фриц, датчанин Хольгер Руне.

В первом круге Алькарас встретится с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной. Среди ярких матчей первого раунда можно выделить встречу француза Гаэля Монфиса и болгарина Григора Димитрова.

Фото: Сетка Лондона

Турнир в Лондоне пройдёт с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом турнира является американец Томми Пол, в прошлогоднем финале обыгравший итальянца Лоренцо Музетти. Оба финалиста не сыграют на турнире в 2025 году.