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Екатерина Александрова проиграла Элисе Мертенс в полуфинале турнира в Хертогенбосхе

Екатерина Александрова проиграла Элисе Мертенс в полуфинале турнира в Хертогенбосхе
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19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), уступив в матче 1/2 финала бельгийской теннисистке Элисе Мертенс (25-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 4:6.

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 12:10 МСК
Элисе Мертенс
25
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 9 6
6 		6 7 4
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. За время встречи Александрова сделала пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 5 из 21 брейк-пойнтов. Элисе Мертенс сделала за игру семь эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Стоит отметить, что россиянка не смогла реализовать 11 матчболов во втором сете игры.

В финале турнира в Хертогенбосхе Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе и итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

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