Тейлор Фриц прокомментировал выход в финал турнира в Штутгарте

Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц прокомментировал выход в финал травяного турнира АТР-250 в немецком Штутгарте. В полуфинальном матче он был сильнее канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
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«В первом сете каждый имел шанс на то, чтобы сделать брейк. Всё решило пару мячей, которые мне удалось выиграть. То же самое было и во втором сете. Мне удалось держать свою подачу и не давать ему шансов на брейк, но, опять-таки, всё свелось к паре выигранным вовремя мячам.
В целом я выиграл уже пару матчей на траве, всё идёт довольно неплохо, так что чувствую себя сейчас вполне хорошо», – сказал Фриц в интервью на корте после матча.
В финале турнира в Штутгарте Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и американским теннисистом Беном Шелтоном.
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