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Тейлор Фриц прокомментировал выход в финал турнира в Штутгарте

Тейлор Фриц прокомментировал выход в финал турнира в Штутгарте
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Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц прокомментировал выход в финал травяного турнира АТР-250 в немецком Штутгарте. В полуфинальном матче он был сильнее канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Штутгарт. 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 13:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
29
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«В первом сете каждый имел шанс на то, чтобы сделать брейк. Всё решило пару мячей, которые мне удалось выиграть. То же самое было и во втором сете. Мне удалось держать свою подачу и не давать ему шансов на брейк, но, опять-таки, всё свелось к паре выигранным вовремя мячам.

В целом я выиграл уже пару матчей на траве, всё идёт довольно неплохо, так что чувствую себя сейчас вполне хорошо», – сказал Фриц в интервью на корте после матча.

В финале турнира в Штутгарте Тейлор Фриц сыграет с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и американским теннисистом Беном Шелтоном.

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