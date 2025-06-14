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Стала известна сетка турнира ATP-500 в Галле, где выступят Медведев, Рублёв и Хачанов

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Галле, где выступят Медведев, Рублёв и Хачанов
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Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В соревнованиях примут участие три российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

В первом круге Медведев сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером, Хачанов — с бельгийцем Зизу Бергсом. Рублёв встретится с победителем квалификации. На турнире в Галле также сыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и третья ракетка мира немец Александр Зверев.

Фото: Сетка Галле

Сетка турнира в Галле

Турнир в Галле пройдёт с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший поляка Хуберта Хуркача.

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