Стала известна сетка турнира ATP-500 в Галле, где выступят Медведев, Рублёв и Хачанов

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В соревнованиях примут участие три российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

В первом круге Медведев сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером, Хачанов — с бельгийцем Зизу Бергсом. Рублёв встретится с победителем квалификации. На турнире в Галле также сыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и третья ракетка мира немец Александр Зверев.

Фото: Сетка Галле

Турнир в Галле пройдёт с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший поляка Хуберта Хуркача.