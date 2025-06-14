Эрика Андреева потерпела восьмое поражение подряд, проиграв Кенин в квалификации Берлина

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99-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева проиграла восьмой матч подряд. В первом раунде квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) Андреева уступила чемпионке Australian Open — 2020 американке Софье Кенин (29-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 0:6.

Матч продолжайся 1 час 10 минут. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету Кенин ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в основную сетку Берлина Софья Кенин поспорит с победительницей матча Хло Паке (Франция) — Айла Томлянович (Австралия).

Последняя победа Эрики Андреевой датируется апрелем. В первом круге квалификации турнира WTA-500 в Штутгарте она обыграла немку Мариэллу Тамм.