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Элисе Мертенс установила рекорд года по количеству отыгранных матчболов в победном матче

Элисе Мертенс установила рекорд года по количеству отыгранных матчболов в победном матче
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25-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс установила уникальное достижение для сезона-2025, одержав победу при 11 отыгранных матчболах, сообщает Opta Ace. В полуфинале турнира WTA-250 в Хертогенбосхе Мертенс обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 12:10 МСК
Элисе Мертенс
25
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 9 6
6 		6 7 4
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Элисе Мертенс удалось отыграть 11 матчболов во втором сете матча, когда Екатерина Александрова имела возможность завершить встречу при счёте 5:4. В итоге партия завершилась на тай-брейке, где сильнее была бельгийская теннисистка 7:6 (9:7).

В финале турнира в Хертогенбосхе Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе и итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

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