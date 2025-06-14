Элисе Мертенс установила рекорд года по количеству отыгранных матчболов в победном матче
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25-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс установила уникальное достижение для сезона-2025, одержав победу при 11 отыгранных матчболах, сообщает Opta Ace. В полуфинале турнира WTA-250 в Хертогенбосхе Мертенс обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.
Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 12:10 МСК
25
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 9
|6
|
|6 7
|4
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Элисе Мертенс удалось отыграть 11 матчболов во втором сете матча, когда Екатерина Александрова имела возможность завершить встречу при счёте 5:4. В итоге партия завершилась на тай-брейке, где сильнее была бельгийская теннисистка 7:6 (9:7).
В финале турнира в Хертогенбосхе Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе и итальянкой Элизабеттой Коччаретто.
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