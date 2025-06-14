Элисе Мертенс установила рекорд года по количеству отыгранных матчболов в победном матче

25-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс установила уникальное достижение для сезона-2025, одержав победу при 11 отыгранных матчболах, сообщает Opta Ace. В полуфинале турнира WTA-250 в Хертогенбосхе Мертенс обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Элисе Мертенс удалось отыграть 11 матчболов во втором сете матча, когда Екатерина Александрова имела возможность завершить встречу при счёте 5:4. В итоге партия завершилась на тай-брейке, где сильнее была бельгийская теннисистка 7:6 (9:7).

В финале турнира в Хертогенбосхе Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе и итальянкой Элизабеттой Коччаретто.