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Анна Калинская проиграла в первом круге квалификации Берлина, где защищала финал

Анна Калинская проиграла в первом круге квалификации Берлина, где защищала финал
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). Она проиграла немке Элле Зайдель (109-й номер рейтинга) в первом круге квалификации со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (6:8).

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Калинская выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Зайдель 14 эйсов, девять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В прошлом году Анна Калинская играла в финале турнира в Берлине. Она уступила американке Джессике Пегуле.

За выход в основную сетку Берлина Элла Зайдель поспорит с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Мария Саккари (Греция).

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