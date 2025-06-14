Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр выиграли парный титул в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и венгерка Фанни Штолляр одержали победу на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) в парном разряде. В финале они обыграли россиянку Людмилу Самсонову и американку Николь Меликар-Мартинес со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хромачёва и Штолляр выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету Самсоновой и Меликар-Мартинес четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр впервые выиграли титул вместе в парном разряде.