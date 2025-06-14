«Сколько матчболов у неё было? Я сбилась со счёта». Мертенс — после матча с Александровой

25-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс поделилась ощущениями после полуфинального матча турнира в Хертогенбосхе, в котором ей удалось отыграть 11 матчболов у россиянки Екатерины Александровой.

– Всё ещё не верю. Сколько матчболов у неё было? Я сбилась со счёта…После первого сета поняла, что надо оставаться на корте настолько долго, насколько это возможно, что, думаю, у меня получилось. Рада, что удалось выиграть, я продолжала сражаться, продолжала верить в себя на протяжении всей игры.

— Кажется у Александровой было 11 матчболов…

— Оу….

– Есть ощущение, что это был самый долгий женский матч здесь на траве. Как вам удалось справиться со всем этим?

– Я не знаю (улыбается). Честно, просто старалась играть в свой лучший теннис. Во втором сете я даже потеряла счёт, была очень сфокусирована, продолжала верить. Надеюсь, мне удалось вдохновить детей, которые смотрели этот матч, – всегда надо продолжать верить в себя, – сказала Мертенс в интервью на корте после матча.