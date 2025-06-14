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Янник Синнер рассказал, чем занимался после поражения в финале «Ролан Гаррос»

Янник Синнер рассказал, чем занимался после поражения в финале «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился своим настроем после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от испанца Карлоса Алькараса. Синнер вёл 2-0 по сетам и имел тройной матчбол.

«Неделя после Парижа прошла очень спокойно. Я навестил родителей, мы устроили барбекю, встретился с друзьями, мы поиграли в пинг-понг… Обычные вещи. Это было то, что мне было нужно после напряжённого турнира.

Самое главное — развивать наш вид спорта и показывать, что мы спортсмены, которые отдают все силы своему делу. Ты бежишь за каждым мячом, отдаешь всё. Я считал, что финал против Алькараса был невероятным матчем очень высокого уровня, но он закончился не так, как мы хотели…

Но это случается, это случалось с лучшими в мире. Либо я зацикливаюсь на упущенных матчболах, либо думаю о том, что никогда так здорово не играл на этом покрытии. Ведь я играл на высоком уровне 5,5 часа, ни на что не жалуясь. Такое бывает...» — сказал Синнер в эфире Sky Sport Italia.

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