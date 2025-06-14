«Я ненавидел его». Андре Агасси — об отношении к теннису в молодости

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Андре Агасси рассказал, как академия Боллетьери, конфликты с отцом и ненависть к теннису сформировали его как личность и спортсмена.

«Я никогда не выбирал теннис. С первого дня и, внимание, самый противоречивый момент в моей книге был на той странице, где я признался, что ненавидел теннис. Я это не выдумал. Я видел, что теннис сделал с моей семьёй, видел, как он рушит отношения. Это всегда значило слишком много, и я всегда это ненавидел. Но это не значит, что я был в нём не хорош.

В жизни тобой могут двигать две вещи: страх или любовь. В моём случае это был страх – страх перед отцом. Я был младшим из четырёх детей. Всё время ссоры, и в итоге меня отправили из дома.

Пребывание в академии тенниса Ника Боллетьери для меня было словно в книге «Повелитель мух», только с форхендами и бэкхендами. Подростки воспитывают друг друга. Взрослых нет. Это место — ад. Я хотел сжечь его дотла. Мятеж во мне проснулся в 13 лет. По сути, я послал отца к чёрту. Когда говорю, что жил настоящей жизнью бунтаря, — я не преувеличиваю. Вся моя злость была направлена на теннис. Ярость — интересная вещь, и я решил направить всю свою интуитивную ненависть к теннису на самую очевидную цель — на то, что, как я тогда считал, стало источником всей боли и несчастья в моей жизни. А это был теннис», – приводит слова Агасси Tennis Up To Date.