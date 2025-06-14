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Татьяна Мария вышла в финал турнира WTA-500 в Лондоне, обыграв Мэдисон Киз

Татьяна Мария вышла в финал турнира WTA-500 в Лондоне, обыграв Мэдисон Киз
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86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинале она обыграла восьмую ракетку мира американку Мэдисон Киз со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Лондон (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 15:35 МСК
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Татьяна Мария четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Киз девять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За титул Татьяна Мария поспорит с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Аманда Анисимова (США).

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