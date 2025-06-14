Татьяна Мария вышла в финал турнира WTA-500 в Лондоне, обыграв Мэдисон Киз
Поделиться
86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинале она обыграла восьмую ракетку мира американку Мэдисон Киз со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Лондон (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 15:35 МСК
86
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Татьяна Мария четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Киз девять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
За титул Татьяна Мария поспорит с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Аманда Анисимова (США).
Комментарии
- 14 июня 2025
-
17:58
-
17:55
-
17:41
-
17:21
-
17:14
-
16:59
-
16:50
-
16:34
-
16:24
-
16:12
-
16:10
-
15:52
-
15:40
-
15:16
-
15:03
-
14:58
-
14:40
-
14:30
-
14:27
-
14:17
-
14:01
-
13:47
-
13:26
-
13:08
-
12:30
-
11:40
-
11:12
-
10:54
-
10:42
-
10:34
-
10:08
-
09:59
-
09:56
-
09:47
-
09:31