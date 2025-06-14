Александр Зверев одолел Бена Шелтона в полуфинале турнира в Штутгарте

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче третьего круга Зверев в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:1).

Встреча Зверева с Шелтоном продлилась 2 часа 1 минуту. В её рамках Александр 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шелтона 20 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.