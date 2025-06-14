Александр Зверев впервые за восемь лет вышел в финал травяного турнира

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые за восемь лет сыграет в матче за титул травяного турнира. Ранее он выступал в финале на данном покрытии в 2017 году. Сегодня, 14 июня, немецкий теннисист вышел в финал травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче третьего круга Зверев в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:1).
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В матче за титул турнира в Штутгарте, который проходит с 9 по 15 июня, Зверев сыграет с американцем Тейлором Фрицем. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.
- 14 июня 2025
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