Татьяна Мария впервые в карьере сыграет в финале турнира категории WTA-500

86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-500. Сегодня, 14 июня, Мария одержала неожиданную победу в полуфинале «пятисотника» в Лондоне (Великобритания). 37-летняя теннисистка в двух сетах обыграла восьмую ракетку мира американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

В матче за титул турнира WTA-500 в Лондоне Татьяна Мария поспорит с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Аманда Анисимова (США). Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня. Отметим, что данные соревнования впервые проводятся на уровне WTA.