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Татьяна Мария впервые в карьере сыграет в финале турнира категории WTA-500

Татьяна Мария впервые в карьере сыграет в финале турнира категории WTA-500
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86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-500. Сегодня, 14 июня, Мария одержала неожиданную победу в полуфинале «пятисотника» в Лондоне (Великобритания). 37-летняя теннисистка в двух сетах обыграла восьмую ракетку мира американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Лондон (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 15:35 МСК
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

В матче за титул турнира WTA-500 в Лондоне Татьяна Мария поспорит с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Аманда Анисимова (США). Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня. Отметим, что данные соревнования впервые проводятся на уровне WTA.

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