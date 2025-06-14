Циньвэнь — о Радукану: я всегда уважала её. Иногда говорю с ней по-китайски

Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о перспективах 37-й ракетки мира из Великобритании Эммы Радукану после их четвертьфинального матча на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Чжэн обыграла Эмму со счётом 6:2, 6:4.

«Знаете, я всегда уважала её, потому что всегда считала её действительно хорошим игроком. Знаю, что она также говорит по-китайски, и иногда я говорю с ней по-китайски. Для меня это был действительно сложный соперник, поэтому выложилась на корте по полной, и это не последний раз, когда я с ней встречаюсь. Конечно, буду встречаться с ней чаще в будущем, а потом посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Циньвэнь The Tennis Gazette.