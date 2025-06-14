«Всё ещё думаю о паре моментов». Янник Синнер — о финале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что после поражения a финале «Ролан Гаррос» — 2025 всё ещё думает о некоторых моментах, но уже готов к следующему турниру. В решающем матче Синнер проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10).

«Да, это было, безусловно, тяжёлое поражение. Вспоминая об этом, я всё ещё думаю о паре моментов. На этом всё не закончится, я это знаю. Но с другой стороны, рад быть здесь и начать новый турнир. Думаю, это поможет мне снова войти в ритм матча, а потом посмотрим, как я буду реагировать.

Можно увидеть и негативную сторону, а можно и позитивную. И я никогда не играл в такой теннис на грунте. Ездил в Рим. Там вышел в финал. Играл в Париже. Я вышел в финал турнира «Большого шлема». Это потрясающе. И потом, уровень, на котором я играл или мы играли, я и Карлос, был очень высоким. Поэтому счастлив стать частью этого», — приводит слова Синнера Tennis TV.

Далее Синнер сыграет на турнире ATP-500 в Галле (Германия). Итальянец является действующим чемпионом соревнований.