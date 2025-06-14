Александр Зверев поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Штутгарте

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в финал травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче третьего круга Зверев в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира американца Бена Шелтона — 7:6 (10:8), 7:6 (7:1).
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«Я очень рад выйти в финал. Это мой первый финал на травяном корте с 2017 года. Прошло восемь лет. Вообще, мне очень нравится играть на поверхности. Я рад снова сыграть в финале в Германии, с нетерпением жду матча», — сказал Зверев после матча.
В матче за титул турнира в Штутгарте, который проходит с 9 по 15 июня, Зверев сыграет с американцем Тейлором Фрицем. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.
- 14 июня 2025
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