Елена-Габриэла Русе вышла в финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

80-я ракетка мира румынская теннисистка Елена Габриэла Русе вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе. В полуфинале она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (123-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 34 минуты. В её рамках Русе пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Коччаретто два эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

За титул в Хертогенбосхе Русе поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, которая в 1/2 финала обыграла россиянку Екатерину Александрову (2:6, 7:6 (9:7), 6:4).