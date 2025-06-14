Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена-Габриэла Русе вышла в финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Елена-Габриэла Русе вышла в финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
Комментарии

80-я ракетка мира румынская теннисистка Елена Габриэла Русе вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе. В полуфинале она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (123-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 15:15 МСК
Елена-Габриэла Русе
80
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 3
         
Элизабетта Коччаретто
123
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Встреча продолжалась 3 часа 34 минуты. В её рамках Русе пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Коччаретто два эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

За титул в Хертогенбосхе Русе поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, которая в 1/2 финала обыграла россиянку Екатерину Александрову (2:6, 7:6 (9:7), 6:4).

Календарь турнира в Хертогенбосхе
Сетка турнира в Хертогенбосхе
Материалы по теме
Екатерина Александрова проиграла Элисе Мертенс в полуфинале турнира в Хертогенбосхе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android