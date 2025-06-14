Елена-Габриэла Русе вышла в финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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80-я ракетка мира румынская теннисистка Елена Габриэла Русе вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе. В полуфинале она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (123-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 15:15 МСК
80
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6
|
|4
|3
123
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Встреча продолжалась 3 часа 34 минуты. В её рамках Русе пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Коччаретто два эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
За титул в Хертогенбосхе Русе поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, которая в 1/2 финала обыграла россиянку Екатерину Александрову (2:6, 7:6 (9:7), 6:4).
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