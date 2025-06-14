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Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: результаты матчей 14 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: результаты матчей 14 июня
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Сегодня, 14 июня, прошли матчи 1/2 финала на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 14 июня (время — московское):

  • Тейлор Фриц (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:4, 7:6 (7:5);
  • Александр Зверев (Германия) – Бен Шелтон (США) — 7:6 (10:8), 7:6 (7:1).

Турнир ATP-250 в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале турнира прошлого года он был сильнее итальянского теннисиста Маттео Берреттини — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

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