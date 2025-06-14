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Определились финалисты турнира ATP-250 в Штутгарте

Определились финалисты турнира ATP-250 в Штутгарте
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Сегодня, 14 июня, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте. Финал:

В 1/2 финала Зверев в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:1). Тейлор Фриц оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 7:6 (7:5).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня.

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